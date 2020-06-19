ATIK SULAR DOĞA HARİKASI AYDOS GÖLÜ'NÜ TEHDİT EDİYOR

(Havadan Görüntülerle)ATIK SULAR DOĞA HARİKASI AYDOS GÖLÜ'NÜ TEHDİT EDİYOR-Doğa harikası Aydos Gölü bugünlerde atık sular nedeniyle tehdit altında.

19.06.2020 10:04 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:15
İSTANBUL -(Havadan Görüntülerle)ATIK SULAR DOĞA HARİKASI AYDOS GÖLÜ'NÜ TEHDİT EDİYOR
-Doğa harikası Aydos Gölü bugünlerde atık sular nedeniyle tehdit altında. Kanalizasyon borularından akan kirli sular Aydos Gölü'ne zarar verirken, göl çevresinden koku yükselmeye başladı.
Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Çağrı ÇALIŞKAN - Can EROK -/ İSTANBUL, (DHA)
Kartal'da bulunan Aydos Ormanı'ndaki Aydos Gölü vatandaşların ziyaret ettiği yerler arasında bulunuyor. Doğa harikası Aydos Gölü atık sular nedeniyle tehdit altında. Çevre köylerden gelen atık sular kanalizasyon borularından önce dereye, ardından Aydos Gölü'ne dökülüyor. Aydos Gölü'ne uzanan dereden akan suyun siyahlığı dikkat çekiyor. Derenin ve gölün birleştiği noktadaki manzara ise içler acısı. Su yüzeyinde köpükler oluştuğu görülürken, bölgeden zaman zaman koku da yükseliyor. Gölün bulunduğu yere yakın noktadaki ahırlar ve su fabrikasından çıkan atık suların dereye karıştığını öne süren orman içindeki işletmeciler, yetkililerin bir an önce gölü eski haline kavuşturmasını istiyor. Kirli ve atık suların aktığı göl havadan da görüntülendi.
"GÖLÜMÜZÜ KATLETMEK İÇİN ELLERİNDEN GELENİ YAPIYORLAR"
Aydos Ormanı'nda piknik alanı bulunan Ahmet Çoban, "Yukarıdaki köyün, ahırların, su istasyonlarının bütün pisliği buraya veriliyor. Genellikle yağmur yağdığı zaman su veriliyor. Gölümüzü katletmek için ellerinden geleni yapıyorlar. O kadar da şikayetçi olduk. Bunun bir an önce halledilmesi gerekiyor. Koku oluyor. Müşteriler hissettiği zaman gelmek istemiyor. Binlerce balık öldü. Eski haline döndürülmeli. Eskiden tertemizdi ve dibi görünüyordu" şeklinde konuştu. ATIK SULAR DOĞA HARİKASI AYDOS GÖLÜ’NÜ TEHDİT EDİYOR

Kaynak: DHA

Etiketler: Kartal, DHA, Güncel, Haber

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