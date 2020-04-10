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Atık sulardaki virüs partiküllerinden Kovid-19 vaka sayısının bulunabileceği iddia edildi

NEW ABD'de Biobot Analytics isimli tıbbi araştırma kurumu, Massachusetts eyaletindeki atık sularda beklenenin çok üzerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kalıntısı tespit ettiklerini iddia etti.

10.04.2020 06:56 | Son Güncelleme: 10.04.2020 07:20
NEW ABD'de Biobot Analytics isimli tıbbi araştırma kurumu, Massachusetts eyaletindeki atık sularda beklenenin çok üzerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kalıntısı tespit ettiklerini iddia etti.
Tıp alanında henüz resmi onay alınmamış araştırmalarının yer aldığı MedRxiv isimli kuruluşun internet sayfasında salı günü yayımlanan rapora göre, mart ayında Massachusetts eyaletinin bazı bölgelerinden alınan atık sularda bulunan koronavirüs izleri beklenenden çok yüksek çıktı.
Biobot Analytics araştırma ekibi, Massachusetts eyaletinde, 18-25 Mart tarihlerinde, büyük bir hastanenin atık sularından aldıkları partiküllerin DNA izlerini takip edebildiklerini, böylece atık sulara karışan virüs parçacıklarının kaç farklı insan DNA'sından geldiğini tahmin edebildiklerini iddia etti.
Ulusal Genel Tıp Bilimleri Enstitüsü tarafından desteklendiği belirtilen araştırmada, 18-25 Mart'ta incelenen atık sulardaki DNA takibi sonucu, bölgede virüsün bulaştığı en az 2300 kişinin olduğu sonucuna varıldı. Aynı tarihlerde Massachusetts'teki resmi Kovid-19 vaka sayısının 446 olduğu bilgisine de yer verildi.
Gelecekteki salgınların ölçümleri için kullanılabilir
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Harvard gibi üniversitelerden araştırmacıların imzası olan raporda, atık su incelemelerinin, testlerin oldukça sınırlı sayıda yapılabildiği bir dönemde virüsün ne kadar yayılmış olduğunu tespit etmeye yardımcı olabileceği ve gelecekteki salgın vakalarının ölçümlemesi için de kullanılabileceği ifade edildi.
Raporda, atık sulardaki virüslerin halk sağlığı için henüz bir tehlike taşımadığı ancak elde edilen verilerin virüsün yayılma potansiyelini göstermesi açısından büyük anlam taşıdığı görüşüne de yer verildi. Atık sulardaki virüs partiküllerinden Kovid-19 vaka sayısının bulunabileceği iddia edildi

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Massachusetts, Güncel
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