Atiker Konyaspor 4 Eksikle Çalıştı

Atiker Konyaspor
'da Çaykur Rizespor
maçının hazırlıkları sürüyor.
Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Atiker Konyaspor, yaptığı tek antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde Kayacık
Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman koşu, ısınma hareketleri ve pas çalışması ile başladı. Antrenman, pas-orta-şut çalışması ile sona erdi. Antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Mustapha Yatabare
, Fallou Diagne
, Mücahit Atalay
katılmadı. Adis Jahovic ise takımdan ayrı olarak performans antrenörü ve fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Antrenmandan detaylar
- Konya
Çaykur Rizespor, Atiker Konyaspor, Spor
Kaynak: DHA