20 Mart 2019, 18:23
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Atiker Konyaspor 8 Eksikle Çalıştı

Atiker Konyaspor 8 Eksikle Çalıştı

ATİKER Konyaspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını 8 eksikle sürdürdü.



ATİKER Konyaspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını 8 eksikle sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör  Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman salonda yapılan CORE ısınma ve kuvvet çalışması ile başladı. Çabukluk hareketleri ve 5'e 3 ile devam eden antrenman, 7'ye 7 çift kale maç ile sona erdi. Antrenmana ülke milli takımlarında bulunan Mücahit Can Akçay, Deni Milosevic, Abdou Razack Traore ve Erdon Daci'nin yanı sıra tedavilerine devam edilen Mücahit Atalay, Mustapha Yatabare, Adis Jahovic, Fallou Diagne katılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar

- Konya Başakşehir, Atiker Konyaspor, Spor
Kaynak: DHA



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