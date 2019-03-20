Atiker Konyaspor 8 Eksikle Çalıştı

ATİKER Konyaspor
, Medipol Başakşehir
maçının hazırlıklarını 8 eksikle sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak Atiker Konyaspor
, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman
yönetimindeki antrenman salonda yapılan CORE ısınma ve kuvvet çalışması ile başladı. Çabukluk hareketleri ve 5'e 3 ile devam eden antrenman, 7'ye 7 çift kale maç ile sona erdi. Antrenmana ülke milli takımlarında bulunan Mücahit Can Akçay
, Deni Milosevic, Abdou Razack Traore
ve Erdon Daci'nin yanı sıra tedavilerine devam edilen Mücahit Atalay
, Mustapha Yatabare
, Adis Jahovic, Fallou Diagne
katılmadı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan detaylar
- Konya
Başakşehir, Atiker Konyaspor, Spor
Kaynak: DHA