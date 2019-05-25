Atiker Konyaspor - Akhisarspor: 0-0

STAT: Konya
Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Ali Şansalan
(xx), Mehmet Kapluhan (xx), Utku Tunavelioğlu (xx)
ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı
(xx), Skubic (xx), Selim
(x) (Dk. 86 Mücahit Can
x) Uğur (xx), Ferhat (xx), Jevtovic (xx), Jonsson (xx), Ömer Ali Şahiner
(xxx), Hurdato (x) (Dk. 55 Fofana xx), Milosevic (xx), Yatabare (xx) (Dk. 66 Jahovic xx)
AKHİSARSPOR: Halil Yeral (xx), Vrsayevic (xx), Rotman (xx), Musa (xx), Kadir (xx), Eray (xx) (Dk. 72 Ali Kaan
x), Aykut (xx)(Dk. 90 Doğukan ), Zeki (xx), Regattin (xx),Barbosa (xx) (Dk. 86 Gökmen x), Manu (xx)
SARIK KART: Fofana (Atiker Konyaspor
) TFF
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Atiker Konyaspor sahasında ağırladığı Akhisarspor ile golsüz berabere kaldı.
2012-2013 sezonunda Süper Lig'e merhaba diyen ve geçen yıl Türkiye Kupası
'nı müzesine götürüp UEFA'ya giden Akhisarspor, küme düşerek lige veda etti.
21'inci dakikada ceza sahası içinde Ömer Ali Şahiner
'in pasında Yatabare'nin şutu, savunmadan döndü. Dönün topu önünde bulan Milosevic'in şutu auta çıktı.
43'üncü dakikada Regattin'in ceza sahası dışından şutu auta çıktı.
77'nci dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Halil Yeral, topu kornere çeldi.
80'inci dakikada ceza sahasında Ömer Ali
Şahiner'in topuk pasında Jonsson'un şutunda kaleci Halil Yeral, kornere gönderdi.
Karşılaşma golsüz sona erdi.
- Konya
Ali Şansalan
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Kaynak: DHA