Atiker Konyaspor, Akhisarspor Maçının Hazırlıklarına Başladı

Kaynak: DHA

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında deplasmanda Akhisarspor'un konuğu olacak olan Atiker Konyaspor, bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı.Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, Kasımpaşa maçının ilk 11'inde forma giyen oyuncular yenileme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise koşu ve topla ısınma hareketleri ile başladıkları antrenmana pas ve tempolu koşu çalışması ile devam etti. Sonrasında yapılan 5'e 5 savunma-hücum organizasyon çalışmasının ardından yapılan çift kale maç ile antrenman sona erdi.Tedavilerine devam edilen Ferhat Öztorun ve Uğur Demirok antrenmana katılmazken, Selim Ay ve Paolo Hurtado takımdan ayrı çalıştı.