Aykut Kocaman, Resmen Atiker Konyaspor'da!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, teknik direktörlük görevine Aykut Kocaman'ı getirdiğini duyurdu.

Konyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Atiker Konyaspor'umuz, camiamıza tarihi başarılar yaşatan teknik direktörümüz Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına varmıştır. Taraflar arasında bu akşam gerçekleşen görüşme sonrasında tüm konularda anlaşma sağlanmıştır.

Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman pazartesi günü kulübümüzün organize edeceği imza töreninde resmi sözleşmeyi imzalayacaktır. Sözleşmenin detayları imza töreninde spor kamuoyu ile paylaşılacaktır."

AYKUT KOCAMAN'IN YARDIMCILARI BELLİ OLDU

Aykut Kocaman, Konyaspor'da da Fenerbahçe'de görevlerine son verilen yardımcıları Turgay Altay, Alper Aşçı ve kaleci antrenörü Murat Öztürk ile birlikte çalışacak.