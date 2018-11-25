Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Atiker Konyaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Cuma günü sahasında Aytemiz Alanyaspor
ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Kayacık
Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan çalışmayla başladı. Selim Ay
ve Paolo Hurtado'nun takımdan ayrı çalıştığı idmanda, Galatasaray
maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması yaptı.
Diğer oyuncular, sahada koşu ve ısınma hareketleri ile antrenmana devam etti. İdman, top kapma ve pas organizasyonlarının ardından çift kale maçla sona erdi.
Aytemiz Alanyaspor,Konyaspor
25 Kasım 2018 Pazar 20:52