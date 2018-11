Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor Maçına Odaklandı

26 Kasım 2018 Pazartesi 17:17



Atiker Konyasporlu futbolcu Ferhat Öztorun , Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacakları karşılaşmada saha avantajını kullanarak iyi bir sonuç almak istediklerini söyledi.Ferhat Öztorun, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu hafta yine çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarına işaret etti.Aytemiz Alanyaspor ile sahalarında oynayacakları için daha avantajlı olacaklarını aktaran Ferhat Öztorun, "Bu hafta çok önemli bir maç oynayacağız. Rakibimiz kendi sahasında ciddi bir galibiyet aldı. Hem de iyi bir skorla. Yine zor bir maç olacak. Ligde kolay maç diye bir şey kalmadı. Her maçın ayrı bir zorluğu var. Ancak tabii kendi sahamızda oynayacağız. Bunun avantajını iyi kullanıp, sahadan güzel bir sonuçla ayrılmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Geride kalan hafta oynadıkları Galatasaray maçına da değinen yeşil-beyazlı futbolcu, "İyi oynadığımızı düşünüyorum. Özellikle ikinci yarı daha iyi oynadık. Kazanabilirdik. Pozisyonlarımız vardı. Değerlendiremedik. Olabilir. Ancak gidişatımız çok iyi yönde devam ediyor." diye konuştu.Ferhat Öztorun, takımın başına geçen hafta geçen teknik direktör Aykut Kocaman 'ın sistemini bildiklerini dile getirerek, "Aykut hocamız bizden, şu an futbolun gerektirdiklerini istiyor. Biz de bunu takım halinde en hatasız şekilde yapmaya başladığımızda her şey daha güzel olacaktır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarıAtiker Konyaspor, Süper Lig'de 30 Kasım Cuma günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, çift kale maçla tamamlandı.Tedavisine devam edilen Selim Ay , antrenmana katılmazken, Paolo Hurtado ise takımla çalıştı.