Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor Maçına Hazır

Atiker Konyaspor
, Aytemiz Alanyaspor
maçının hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında yarın Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek olan Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde Tatlıcak
Tesisleri'nde yapılan antrenman çabukluk ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman taktik çalışma ile sona erdi. Sakatlıkları bulunan Selim Ay
ve Paolo Hurtado Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
Yeşil beyazlılar kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
29 Kasım 2018 Perşembe 18:48