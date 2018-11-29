Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor Maçına Hazır

Atiker Konyaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor
ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kayacık
Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Top kapma ve 5'e 3 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışma ile tamamlandı.
Yarın oynanacak maçta Selim Ay
ve Paolo Hurtado sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
Atiker Konyaspor ile Aytemiz Alanyaspor yarın saat 20.00'de Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşılaşacak.
29 Kasım 2018 Perşembe 20:03