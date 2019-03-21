Atiker Konyaspor, Başakşehir Hazırlıklarını Sürdürdü

Atiker Konyaspor
, 7 Nisan
Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir
ile oynayacağı 27. hafta maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kayacık
Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman
yönetiminde gerçekleşen antrenmana milli takımlarda bulunan ve tedavilerine devam edilen oyuncular katılmadı. Antrenmanın ilk bölümünde salonda iki grup halinde CORE ısınma ve ağırlık kuvvet çalışması yapıldı. Pas çalışması ile devam eden antrenman 7'ye 7 çift kale maç ile sona erdi. - KONYA
7 Nisan, Başakşehir, Atiker Konyaspor, Spor
Kaynak: İHA