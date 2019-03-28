Atiker Konyaspor, Başakşehir Hazırlıklarını Sürdürdü

Atiker Konyaspor
, Spor Toto Süper Lig'de 7 Nisan
Pazar günü deplasmanda Başakşehir
ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kayacık
Tesisleri'nde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı ve 4'e 1 ve üç takımla yapılan 4'e 4 top kapma ve pas çalışması ile devam etti. Antrenman HIIT koşuları ile sona erdi. Antrenmana Adanaspor
ile oynanan özel maçta 90 dakika forma giyen oyuncuların yanı sıra tedavilerine devam edilen Ömer Ali Şahiner
, Fallou Diagne
, Moryke Fofana ve milli takımdan henüz dönmeyen Abdou Razack Traore
katılmadı. Mustapha Yatabare
ve Mücahit Atalay
takımdan ayrı fizyoterapistler Salih Kırışka ve Furkan Heyik yönetiminde, milli takımdan dönen Deni Milosevic ise takımla birlikte çalıştı.
(İHA)
Güncel
Kaynak: İHA