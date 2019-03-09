Atiker Konyaspor, Beşiktaş Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta maçında Beşiktaş
'a konuk olacak Atiker Konyaspor
, hazırlıklarını tamamladı.
Deplasmanda Beşiktaş ile 25. hafta maçında karşılaşacak Atiker Konyaspor, son çalışmasını yaptı. Kayacık
Tesisleri'nde, Teknik Direktör Aykut Kocaman
ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken, el topu ve 5'e 3 ile devam etti. Antrenman taktik çalışma ile sona erdi.
Yeşil-beyazlılarda tedavilerine devam edilen Mustapha Yatabare
ve Adis Jahovic ile sarı kart cezalısı Ferhat Öztorun
yarınki maçta forma giyemeyecek. Vodafone Park
Stadyumu'nda yarın saat 19: 00'da başlayacak Beşiktaş - Atiker Konyaspor mücadelesinde Ali Palabıyık
düdük çalacak.
Beşiktaş ile Atiker Konyaspor, Süper Lig tarihindeki 36. maça çıkacak. Oynanan 35 maçın 4'ünü Atiker Konyaspor, 19'unu Beşiktaş kazanırken, 12 mücadele berabere sona erdi. - KONYA
Spor
Kaynak: İHA