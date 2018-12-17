Atiker Konyaspor'da Akhisarspor Maçı Hazırlıkları

Atiker Konyaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 24 Aralık
Pazartesi günü Akhisarspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Kayacık
Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular ilk olarak salonda çalıştı. Kasımpaşa
maçında ilk 11'de forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı idmanda diğer futbolcular, sahada koşu ve ısınma hareketleri ile antrenmana devam etti.
İdman, 5'e 5 savunma ve hücum organizasyon çalışmasının ardından yapılan çift kale maç ile tamamlandı.
Öte yandan, tedavilerine devam edilen Ferhat Öztorun
ve Uğur Demirok
antrenmana katılmazken, Selim Ay
ve Paolo Hurtado takımdan ayrı çalıştı.
Aralık,Konyaspor
Kaynak: AA