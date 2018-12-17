Atiker Konyaspor'da Akhisarspor Mesaisi Başladı

Atiker Konyaspor
, deplasmanda oynayacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarına başladı. Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk yarı son maçında deplasmanda Akhisarspor'a konuk olacak yeşil-beyazlılar, bir günlük izin sonrasında Kayacık
Tesisleri'nde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Aykut Kocaman
ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenmana tedavilerine devam edilen Ferhat Öztorun
ve Uğur Demirok
katılmazken, Selim Ay
ve Paolo Hurtado takımdan ayrı çalıştı. Kasımpaşa
maçında ilk 11'de form giyen oyuncular yenileme çalışması ile antrenmanı tamamlarken, diğer oyuncular koşu ve topla ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanı pas ve tempolu koşu çalışması ile devam ettirdi. 5'e 5 savunma-hücum organizasyon çalışmasının ardından yapılan çift kale maç ile antrenman sona erdi.
(İHA)
Kayacık,Konyaspor
Kaynak: İHA