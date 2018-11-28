Atiker Konyaspor'da Aytemiz Alanyaspor Maçı Hazırlıkları

Atiker Konyaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Cuma günü Aytemiz Alanyaspor
ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kayacık
Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Top kapma ve 5'e 3 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışma ile tamamlandı.
Antrenmanda, tedavilerine devam edilen Paolo Hurtado ve Selim Ay
, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.
Konyaspor,Aytemiz Alanyaspor
28 Kasım 2018 Çarşamba 21:06