Atiker Konyaspor'da Başakşehir Hazırlıkları Başladı

Spor Toto Süper Lig'de 27. haftada lider Başakşehir
'e konuk olacak Atiker Konyaspor
, iki günlük aranın ardından yapılan antrenmanla hazırlıklarına yeniden başladı.
Teknik Direktör Aykut Kocaman
ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık
Tesislerinde yapılan antrenmana ülke milli takımlarında bulunan Deni Milosevic, Abdou Razack Traore
ve Erdon Daci'nin yanı sıra tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Ömer Ali Şahiner
, Mücahit Atalay
, Moryke Fofana ve Fallou Diagne
katılmazken, Mustapha Yatabare
takımdan ayrı olarak fizyoterapist Furkan Heyik yönetiminde çalıştı.
Koşu, ısınma ve çabukluk hareketleri ile başlayan antrenman minyatür kalelerde yapılan 8'e 8 ile devam etti. Antrenman çift kale maç ile sona erdi. - KONYA
Başakşehir, Atiker Konyaspor, Spor
Kaynak: İHA