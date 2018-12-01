01 Aralık 2018, 18:57
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Atiker Konyaspor'da Durmak Yok

Atiker Konyaspor

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Cumartesi günü Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde  gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının ilk 11'inde  yer alan oyuncular salonda yenileme çalışması yaptı.
Diğer oyuncular, sahada koşu ve ısınma hareketleri ile antrenmana  başladı. İdman, top kapma ve pas çalışmalarının ardından çift kale maçla sona  erdi.
Öte yandan, tedavilerine devam edilen oyunculardan Selim Ay,  fizyoterapist eşliğinde çalışırken, Paolo Hurtado ise idmanın tamamında yer  aldı.
  
Aykut Kocaman,Kayacık

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