Atiker Konyaspor'da Galatasaray Maçı Hazırlıkları Sürüyor

16 Kasım 2018 Cuma 15:44



16 Kasım 2018 Cuma 15:44

Atiker Konyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor.Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Galatasaray'ın konuğu olacak Atiker Konyaspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. U21 takımının teknik sorumlusu Haldun Üstel, yardımcı antrenör Çağdaş Çankaya, atletik performans antrenörü Soner Demirel ve kaleci antrenörü Yunus Emre Sürmeligöz yönetiminde yapılan antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncular ile tedavisine devam edilen Selim Ay, Jens Jonsson ve hasta olan Vedat Bora ile dinlendirilen Ertuğrul Taşkıran katılmadı. Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma hareketleri, toplu ve topsuz oyunlarla başlarken, pas çalışması ile devam etti. Antrenman topla oyunun ardından yapılan şut ve gol çalışması ile antrenmanı tamamladı. - Yanıkkonya