Atiker Konyaspor'da Kasımpaşa Maçı Hazırlıkları Başladı

Atiker Konyaspor
, Kasımpaşa
maçının hazırlıklarına başladı.
Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Atiker Konyaspor, bir günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde Kayacık
Tesisleri'nde yapılan antrenman, salonda yapılan core ısınma ve kuvvet-ağırlık çalışması ile başladı. Sahada koşu ve 5'e 3 ile devam eden antrenmanda oyuncular 9'a 9 top kapma ve anaerobik koşu çalışması yaptı. Antrenman çift kale maç ile sona erdi.
Antrenmana Trabzonspor
maçında sakatlanan ve tedavilerine devam edilen Ferhat Öztorun
, Uğur Demirok
, Jens Jonsson ile Paolo Hurtado katılmazken, Selim Ay
takımdan ayrı olarak çalıştı.
Konyaspor,Kasımpaşa
10 Aralık 2018 Pazartesi 21:13