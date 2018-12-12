Atiker Konyaspor'da Kasımpaşa Maçı Hazırlıkları

Atiker Konyaspor
, Spor Toto Süper Lig'de 15 Aralık
Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa
ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde Kayacık
Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra sahada top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.
Antrenmana, tedavileri süren Ferhat Öztorun
ile Jens Jonsson katılmadı. Selim Ay
ve Paolo Hurtado ise performans antrenörü Alper Aşçı
ve fizyoterapist Salih Kırışka yönetiminde çalıştı.
Aralık,Konyaspor,Kasımpaşa
12 Aralık 2018 Çarşamba 17:32