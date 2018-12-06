Atiker Konyaspor'da, Trabzonspor Maçı Hazırlıkları Sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Trabzonspor
ile karşılaşacak Atiker Konyaspor
'da hazırlıklar sürüyor.
Atiker Konyaspor, Teknik Direktör Aykut Kocaman
yönetiminde Kayacık
Tesisleri'nde basına kapalı yaptığı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti. Takımdan ayrı çalışan Fallou Diagne ve Selim Ay
antrenmanda yer almazken diğer oyuncular yoğun yağmur altında ısındı. Pas çalışması ve 7'ye 4 ile devam eden antrenman taktik çalışma ile sona erdi. - KONYA
Konyaspor,Trabzonspor
06 Aralık 2018 Perşembe 19:34