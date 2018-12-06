06 Aralık 2018, 20:27
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Atiker Konyaspor'da, Trabzonspor Maçı Hazırlıkları Sürüyor

- Atiker Konyaspor'da, Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyorKONYA - Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak Atiker Konyaspor'da hazırlıklar sürüyor.

- Atiker Konyaspor'da, Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

KONYA - Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak Atiker Konyaspor'da hazırlıklar sürüyor.
Atiker Konyaspor, Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde basına kapalı yaptığı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti. Takımdan ayrı çalışan Fallou Diagne ve Selim Ay antrenmanda yer almazken diğer oyuncular yoğun yağmur altında ısındı. Pas çalışması ve 7'ye 4 ile devam eden antrenman taktik çalışma ile sona erdi. Konyaspor,Trabzonspor
06 Aralık 2018 Perşembe 20:27



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