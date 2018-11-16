16 Kasım 2018, 09:37
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Atiker Konyaspor'dan Aykut Kocaman'a 5 Yıllık Sözleşme

Atiker Konyaspor, Fenerbahçe'den ayrılan Aykut Kocaman'a 5 yıllık sözleşme önerecek. Tecrübeli hoca, Pazartesi günü Konya'ya gelecek.

Süper Lig'de 12. hafta sonunda 17. puanla 9. sırada olan ve son Ankaragücü maçını kazanan Atiker Konyaspor'da sürpriz bir kararla Rıza Çalımbay'ın görevine son verilmişti. Bu gelişme üzerine Yeşil-Beyazlılar'da gündeme tek bir isim geldi. O da; kulübe tarihi başarılar yaşatan Aykut Kocaman.

PAZARTESİ GÜNÜ KONYA'YA GELECEK

Başkan Hilmi Kulluk ve İkinci Başkan Selçuk Aksoy'un temasa geçtiği deneyimli teknik adamın pazartesi günü görüşme yapmak üzere Konya'ya geleceği ifade edildi. Kocaman'ın da yeniden Konyaspor'da çalışmaya sıcak baktığı ifade edilirken taraftar da omuzlarda uğurladığı başarılı hocanın imza atmasını iple çekiyor.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Atiker Konyaspor Yönetimi, Aykut Kocaman'la uzun vadeli bir plan hazırlığı içerisinde. Edibilen bilgiye göre yönetim, Kocaman'a 5 yıllık sözleşme önerecek. Altyapıyı da içeren büyük bir projeyi harekete geçirecek. (Fanatik)

Konya,Aykut Kocaman,Konyaspor
16 Kasım 2018 Cuma 09:37



YORUMLAR (22)
SAYGI: Fenerbahçe Aykut hocanın kıymetini bilemedi. Fener in Arsen Wenger i olabilecek kapasiteye sahip. Konya doğru iş yapmış olur.
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KONYALI: aykut aykut aykut kocaman kocaman kocaman aykut kocaman sen başımızda ol yensekte yenilsekte bu sevgi başka bu sene olmazsa seneye şampiyon bey diyeceksinizANADOLUNUN HÜKÜMDARI KONYASPOR
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KEMAL KÜÇÜKKOÇAK: yine bırakır giderse o zaman birdaha aykut kocaman olamaz aykut küçük olarak kalır
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ASLANBEY F: Ben baskan olsam türbine bile sokmam.
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GS ORÇO: Taraflı tarafsız ülkenin en iyi hocası.
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