Atiker Konyaspor'dan Ayrılan Teknik Direktör Rıza Çalımbay Kimdir?

Yeşil-beyazlı ekipte yönetim ile teknik direktör Rıza Çalımbay arasında yaşanan görüşme sonucunda ayrılık kararı çıkarken ünlü teknik direktör merak konusu oldu. Peki, Rıza Çalımbay kimdir? İşte, deneyimli teknil direktörün hayatı..

RIZA ÇALIMBAY KİMDİR?

Rıza Çalımbay, 2 Şubat 1963 tarihinde Sivas'ın Yıldızeli İlçesi Topulyurt Köyü'nde dünyaya geldi. Aile kısa süre sonra İstanbul'a göç etti.

FUTBOLA BEŞİKTAŞ ALT YAPISINDA BAŞLADI

Rıza Çalımbay, Beşiktaş alt yapısında futbola başladı ve 1980/1981 sezonunda A takım kadrosuna yükseldi. 16 yılı aralıksız A takımda olmak üzere 20 yıl Siyah-Beyazlı formayı giydi. Çalımbay, 1959 yılından itibaren Beşiktaş'ın resmi maçlarda en çok forma giyen futbolcusu olmuştur.

"ATOM KARINCA" LAKABIYLA ANILIYORDU

Beşiktaş'da ve Türk Milli Futbol Takımı'nda kaptanlık yapan deneyimli teknik adama Futbol oynadığı yıllarda "Atom Karınca" lakabı takıldı. Orta sahanın sağında görev almasına rağmen orta sahanın ortasında ve sağbek mevkiinin de alternatif adamıydı. 37 kez A, 8 kez Ümit ve 6 kez de Genç olmak üzere toplam 52 kez Milli formayı giydi.

DAUM'UN YARDIMCI ANTRENÖRÜ OLDU

1996 Temmuz'unda jübile yaparak futbolu bıraktıktan sonra İngiltere'ye teknik direktörlük kurslarına gitmiştir. Türkiye'ye döndüğünde Christoph Daum'un yardımcı antrenörü olarak 2000/2001 sezonunda Beşiktaş'da ilk teknik hocalık görevine başladı. Ardından Göztepe'nin başına teknik direktör olarak geçen Çalımbay Göztepe'yi ligde 8. yaptı, daha sonra Denizlispor ve Çaykur Rizespor'da görev almış; çalıştırdığı tüm takımlar da başarılı sonuçlar almıştır. Özellikle Denizlispor'la UEFA Kupası'nda son derece başarılı sonuçlar almıştır.

ESKİ TAKIMINA TEKNİK DİREKTÖR OLARAK DÖNDÜ

2004/2005 sezonun ortasında Vicente Del Bosque'den boşalan Beşiktaş teknik direktörlüğü görevine gelmiştir. Ancak 2005/2006 sezonu başında özellikle Türkiye Süper Ligi'nde bir türlü istenen sonuçlar gelmeyince ligin 9.haftasında Beşiktaş'daki görevinden istifa etti.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Ankaraspor'un teknik direktörlüğüne getirildi. Ancak iddialı başladığı sezonda aradığını bulamayan ve düşme tehlikesi yaşayan bu takımda da başarılı olamadı. Sezon tamamlanmadan Ankaraspor teknik direktörlüğü görevinden de ayrılmak durumunda kaldı. 2007-2008 sezonunda Göztepe'de sportif direktör olarak görevlendirildi.

SERGEN YALÇIN'IN ARDINDAN GELMİŞTİ

Rıza Çalımbay, 20 Haziran 2018 tarihinde Sergen Yalçın'ın ardından Atiker Konyaspor'un teknik direktörlük görevine getirilmişti. Spor Toto Süper Lig'in 12 haftası geride kalırken yeşil beyazlılar Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı maçlarda 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 17 puan toplamıştı. Bugün yapılan açıklama ile teknik direktörlük görevinden ayrılmıştır.

Rıza Çalımbay, uzun süredir Leyla Çalımbay ile evlidir ve bu evlilikten "Ayça Manolya" ve "Tuğçe" adında İki kız çocuğu vardır.