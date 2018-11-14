- Atiker Konyaspor'dan Milli Takım'a klip

14 Kasım 2018 Çarşamba 11:22



14 Kasım 2018 Çarşamba 11:22

- Atiker Konyaspor'dan Milli Takım'a klipKONYA - Atiker Konyaspor, hafta sonu UEFA Uluslar Ligi maçında Konya'da İsveç ile karşılaşacak olan A Milli Takım için klip hazırladı. UEFA Uluslar Ligi maçında 17 Kasım Cumartesi günü Konya'da oynanacak maçta Türkiye, İsveç ile karşılaşacak. Maç, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak. Atiker Konyaspor da maç öncesi Milli Takım için bir klip hazırladı. "Konya'da sıradan olmayan bir gün" şeklinde gün ağarırken Mevlana Meydanı'ndan başlayan klipte, tamircideki çırak gazetede haberi okuyup, ustasına Milli Takım'ın Konya'ya geldiğini haber veriyor. Tamir ettiği arabanın altından çıkan usta ise, "Buyursunlar gelsinler" diyerek cevap veriyor. Klipte Konya'nın çeşitli tarihi mekanlarından da görüntüler paylaşılıyor. Çay ocağının camına Türk Bayrakları asılırken, çay içen vatandaş da, "Buyursunlar gelsinler" diye konuşurken, spor yapanlar, etli ekmek fırınında sıra bekleyenler, fırıncı, evinin balkonuna bayrak asan vatandaş da, "Buyursunlar gelsinler" diyor. Klipte, Atiker Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk da, stadyumda basın mensuplarının, "17 Kasım'da Milli Takım yeniden Konya'ya geliyor neler diyeceksiniz sorusuna, "Şeref duyarız, buyursunlar gelsinler. Başımızın üstünde yerleri var" şeklinde cevap veriyor.Klip, Mevlana Meydanı'nda sema gösterisi ve Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndan gece görüntüsüyle sona eriyor.