Atiker Konyaspor, Galatasaray Hazırlıklarına Altyapı Antrenörleriyle Başladı

Atiker Konyaspor
, Galatasaray
ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay
ile yollarını ayıran yeşil-beyazlılarda takımı altyapı antrenörleri çalıştırdı.
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 4 gün izin yapan Atiker Konyaspor, Kayacık
Tesisleri'nde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Galatasaray ile deplasmanda Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
U21 Takımı Teknik Sorumlusu Haldun Üstel, ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmana milli takımlarda bulunan Serkan Kırıntılı
, Nejc Skubic, Deni Milosevic, Abdou Razack Traore
ile MKE Ankaragücü
maçında sakatlanan Selim Ay
katılmadı.
Koordineli ısınma hareketleri ile başlayan antrenman topla oyun ve pas çalışması ile devam etti. Antrenman çift kale maç ile sona erdi. - KONYA
Galatasaray,Konyaspor
15 Kasım 2018 Perşembe 21:10