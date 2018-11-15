Atiker Konyaspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Başladı

Atiker Konyaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cuma günü Galatasaray
'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına 4 günlük izinin ardından başladı.
Antrenman, Kayacık
Tesisleri'nde 21 yaş altı takımı teknik sorumlusu Haldun Üstel ile kaleci antrenörü Yunus Emre Sürmeligöz yönetiminde gerçekleştirildi.
Oyuncular, ısınma bölümünün ardından, topla oyun ve pas çalışması yapıp, çift kale maçla idmanı tamamladı.
Çalışmaya, milli takımlarda bulunan Serkan Kırıntılı
, Nejc Skubic, Deni Milosevic ve Abdou Razack Traore
ile MKE Ankaragücü
maçında sakatlanan Selim Ay
katılmadı.
Galatasaray,Konyaspor
15 Kasım 2018 Perşembe 21:23