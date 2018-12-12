- Atiker Konyaspor
günü tek antrenmanla geçirdi
KONYA - Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son iç saha maçında Kasımpaşa
ile karşılaşacak Atiker Konyaspor, günün tek çalışmasını akşam saatlerinde gerçekleştirdi. Kayacık
Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman
ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Ferhat Öztorun
ile Jens Jonsson katılmadı. Selim Ay
ve Paolo Hurtado ise atletik performans antrenörü Alper Aşçı
ve fizyoterapist Salih Kırışka yönetiminde çalıştı. Koşu ve toplu topsuz yapılan ısınma hareketleri ile başlayan antrenman pas çalışması ile devam etti. Oyuncular şut çalışmasının ardından yapılan taktik çift kale ile antrenmanı tamamladı.
Kasımpaşa,Konyaspor
12 Aralık 2018 Çarşamba 20:09