Atiker Konyaspor, Kasımpaşa Maçına Hazır

14 Aralık 2018 Cuma 18:36



14 Aralık 2018 Cuma 18:36

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.Top kapma ve 5'e 3 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı.Atiker Konyaspor'da sarı kart cezalısı Marko Jevtovic'in yanı sıra, tedavilerine devam edilen Selim Ay, Ferhat Öztorun ve Paolo Hurtado yarın forma giyemeyecek.