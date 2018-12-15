Atiker Konyaspor, Kasımpaşa'yı 3-2 Mağlup Etti

Spor Toto Süper Ligin 16. haftasında Atiker Konyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Aykut Kocaman'ın öğrencileri, gol düellosu şeklinde geçen mücadeleyi 3-2 kazandı. Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri Jahovic (2) ve Fofana kaydederken, Kasımpaşa'nın golleri Diagne'den geldi.

KASIMPAŞA ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BEŞİKTAŞ'I KONUK EDECEK

Bu sonuçla Atiker Konyaspor puanını 24'e çıkardı. Kasımpaşa ise 26 puanda kaldı. Atiker Konyaspor önümüzdeki hafta Akhisarspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.