Atiker Konyaspor'la Anlaşan Aykut Kocaman, Fenerbahçeli Aatif'i İstiyor

Atiker Konyaspor'a geçtiğimiz günlerde imza atan Aykut Kocaman'ın, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Aatif'ı kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

Yeşil-beyazlı kulüple 2,5 yıllık anlaşmaya varan Kocaman, devre arasında sarı lacivertli takımın kadro dışı bıraktığı ismi kadrosuna katacak. Milliyet'te yer alan habere göre, Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde güvendiği isimler arasında yer alan Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe'ya yeşil beyazlı formayı giydirmek istiyor.

AATIF TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Konyaspor, Faslı yıldızı sezon başında kadrosuna katmak için büyük çaba harcamış, Aatif ise bu teklifi geri çevirmişti. Daha önce bu öneriyi değerlendirmeyen Aatif'ın ise yeşil- beyazlıların başına Aykut Kocaman'ın geçmesiyle fikir değiştirdiği ve ara transferde İç Anadolu ekibine gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.