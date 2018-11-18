18 Kasım 2018, 11:38
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Atiker Konyaspor'la Anlaşan Aykut Kocaman, Fenerbahçeli Aatif'i İstiyor

Atiker Konyaspor'la anlaşmaya varan Aykut Kocaman, Fenerbahçe'deki eski öğrencisi Aatif Chahechouhe'yi transfer etmek istiyor.

Atiker Konyaspor'a geçtiğimiz günlerde imza atan Aykut Kocaman'ın, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Aatif'ı kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

Yeşil-beyazlı kulüple 2,5 yıllık anlaşmaya varan Kocaman, devre arasında sarı lacivertli takımın kadro dışı bıraktığı ismi kadrosuna katacak. Milliyet'te yer alan habere göre, Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde güvendiği isimler arasında yer alan Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe'ya yeşil beyazlı formayı giydirmek istiyor.

AATIF TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Konyaspor, Faslı yıldızı sezon başında kadrosuna katmak için büyük çaba harcamış, Aatif ise bu teklifi geri çevirmişti. Daha önce bu öneriyi değerlendirmeyen Aatif'ın ise yeşil- beyazlıların başına Aykut Kocaman'ın geçmesiyle fikir değiştirdiği ve ara transferde İç Anadolu ekibine gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Aatif Chahechouhe,Fenerbahçe,Konyaspor,Aykut Kocaman
18 Kasım 2018 Pazar 11:38



YORUMLAR (8)
DILLIKÇI: takıma doldurduğun bütün çöpleri al aykut efendisen anca küçük takımların büyük hocası olursun aziz yıldırımla birlikte takımı ne hale getirdinizyıllar geçicek ama geçen sene yaptıkların hiçbir fenebahçelinin aklından çıkmayacakakhisara 3 defa kaybedip 2 kupa kaybetmek 3-1den 3-3 olan kayseri maçıalex yedin valbuenayı kendin aldın sonra oynatmadın onca para kendi cebinden çıkmıyor ya rahatsın tabiayrıca takımda kalsınlar dediğin yardımcıları da gördük
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FANATİK GAZETESİ: Atıf bursaspora anlaştı ocakta bursada
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AL AL: VOLKANI DA AL SERKAN''A İYİ BİR YEDEK OLUR
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OZAN: Aatif nerede biz oradayız
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TUNÇ06: atıf konyada oynar ve çatır çatır da fb gol atar bakın görün..
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