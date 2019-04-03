- Atiker Konyaspor
, M. Başakşehir
hazırlıklarına devam ediyor
KONYA - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Atiker Konyaspor, hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Kayacık
Tesisleri'nde, Teknik Direktör Aykut Kocaman
ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Ömer Ali Şahiner
, Ali Çamdalı
ve Serkan Kırıntılı
katılmadı. Oyuncular antrenmanın ilk bölümünde iki gruba ayrılarak salonda CORE ısınma ve kuvvet çalışması yaptı. Sahada yapılan çabukluk hareketleri ile devam eden antrenman taktik çalışma ile sona erdi.
Spor
Kaynak: İHA