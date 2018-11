Atiker Konyaspor - Mke Ankaragücü Maçının Ardından

10 Kasım 2018 Cumartesi 17:00



Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay , hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Göze hoş gelen güzel bir futbol oynadık. Oynadığımız oyunla 3 puanı hak ettik" ifadelerini kullandı.Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, MKE Ankaragücü 'nü 2-0 yendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Çalımbay, maçı kazanmayı hak ettiklerini belirterek, "12 maç oynadık. 12 maça baktığınızda bizim kötü oynadığımız maç sayısı çok azdır. Bugün de maçın başından sonuna kadar iyi oynadık. Her türlü pozisyonu yakaladık. Biz daha önce de böyle oynadığımız maçlarda oyunumuzu sonucu yansıtamamıştık. Ama bugün iyi oyunu sonuca da yansıttık. Artık iyi oyunumuzun karşılığını almamız gerekiyordu ve bunu da başardık. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Arkadaşlarımızı kutluyorum. 12 maça baktığımız zaman bu maçlardan aldığımız dersler vardı. Bazı maçlarda oyuncu eksiklerimiz vardı ve bazı maçlarda bu oyuncuların eksikliklerini yaşadık. Bugün de oyuncu eksikliklerimiz vardı. Bugün bizim için önemli olan bu maçı kazanmaktı. Herkes gerekeni yaptı. Göze hoş gelen güzel bir futbol oynadık. Takımımı tebrik ediyorum. İyi bir galibiyetti. Zamanında gelen bir galibiyetti. Kalan 5 maçımızı en iyi şekilde bitirmek istiyoruz" dedi.KARTAL: "PUAN ALAMADIĞIMIZ İÇİN ÜZGÜNÜZ"Puan alamadıkları için üzgün olduklarını belirten MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal , "Bugün buraya en az 1 puan almayı, alabiliyorsak her maç olduğu gibi 3 puan alıp evimize dönmeyi amaçlıyorduk. İlk devre çok da istediğimiz gibi, kendimiz gibi oynayamadık. Coşkumuz yoktu. Buna rağmen oyunu tutmasını bildik. Rakibe birkaç tane pozisyon verdik. Bizim de bir tane net pozisyonumuz vardı. İkinci yarıya biraz daha coşkulu başladık. Biraz daha maça tempo koymamız gerektiğini bu maçtan puan almak istiyorsak biraz daha istememiz gerektiğini, biraz daha disiplipli, mücadeleci oynamamız gerektiğini konuştuk. Her şey iyi giderken hemen ikinci yarının başında bir pozisyonunuz var. Bir tane yüzde yüz pozisyonumuzun verilmediğini söylendi. 'VAR' sistemi varsa, neden 'VAR' sistemine gidilmedi? Yüzde yüz penaltımız verilmedi. Oyunu dengeledik derken kendi kalemize şanssız bir gol attık. Bu golden sonda takımım en azından bir gol atıp maçı berabere getirmek isterken ikinci golü yedik. Sonuçta bugün buradan puan alamadık, üzgünüz. Konyaspor'a bundan sonraki maçlarda başarılar dilerim" diye konuştu."AVRUPA LİGİ HEDEFİMİZ YOK" Avrupa Ligi hedeflerinin de olmadığını ifade eden İsmail Kartal, "Bizim Avrupa gibi bir hedefimiz olmadı. Bugüne kadar böyle konuşarak çıtayı yukarıda tutmuyoruz. Bizim tek bir hedefimiz var bu sene güzel ve rahat bir sezon geçirip ligde kalıcı olabilmek. Bugün Atamızın 80'inci ölüm yıl dönünümü. Ülkemizin başı sağolsun. Onu özlemle anıyoruz. Güzel bir forma oldu. Güzel olan formamızın içinde başta ben olmak üzere yeterli derecede mücadele edemediğimizi düşünüyorum" dedi.