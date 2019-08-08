Haberler» Spor» Haber

Atiker Konyaspor salonda çalıştı

SÜPER Lig ekiplerinden Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Konya'da sürdürüyor.

08.08.2019 15:04 Atiker Konyaspor salonda çalıştı

SÜPER Lig ekiplerinden Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Konya'da sürdürüyor.
Kayacık Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Konyaspor, güne sabah saatlerinde salonda yapılan çalışma ile başladı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan oyuncular CORE ısınma ve ağırlık çalışması yaptı.
ESKİŞEHİRSPOR İLE HAZIRLIK MAÇINDA KARŞILAŞACAK
Yeşil beyazlılar öte yandan Eskişehirspor ile hazırlık maçında karşılaşacak. Cumartesi günü Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanacak maç sonra şehre dönecek olan yeşil beyazlılar MKE Ankaracagücü maçının hazırlıklarına devam edecek.

- Konya

Konyaspor, Kayacık, Konya, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
16:44   Afyonkarahisar Motokros Dünya ve Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor
16:41   Ordulu boksörler Avrupa şampiyonluğu yolunda
16:40   Bilecikspor'dan Başkan Şahin'e ziyaret
16:36   Yunusemre yaz futbol okulu sona erdi
16:35   Malazgirt Zaferi Ordu'da kutlanacak
16:34   Gazişehir Gaziantep'te transfer
16:32   Nazilli Belediyespor İsmail'le imzaladı