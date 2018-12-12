Atiker Konyaspor Taktik Çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında sahasında Kasımpaşa
ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor
, günün tek çalışmasını akşam saatlerinde Kayacık
Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde yapılan antrenman, koşu ve toplu-topsuz yapılan ısınma hareketleri ile başlarken, pas çalışması ile devam etti. Oyuncular şut çalışmasının ardından yapılan taktik çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.
Antrenmana tedavilerine devam edilen Ferhat Öztorun
ile Jens Jonsson katılmazken, Selim Ay
ve Paolo Hurtado ise fizyoterapist yönetiminde çalıştı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan detaylar
- Konya
Kayacık,Kasımpaşa,Konyaspor
12 Aralık 2018 Çarşamba 17:05