Atiker Konyaspor Yağmur Altında Çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor
'a konuk olacak olan Atiker Konyaspor
, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Tatlıcak
Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde yapılan antrenman yoğun yağmur altında gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan idman, pas çalışması ve 7'ye 4 ile devam etti. Antrenman taktik çalışma ile sona erdi. Fallou Diagne ve Selim Ay
ise takımdan ayrı olarak çalıştı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan detaylar
- Konya
Trabzonspor,Konyaspor
06 Aralık 2018 Perşembe 17:38