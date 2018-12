Atiker Konyasporlu Futbolcular 3 Puan Aldıkları İçin Mutlu

01 Aralık 2018 Cumartesi 11:04



Atiker Konyasporlu futbolcular Adis Jahovic, Ferhat Öztorun ve Abdou Razack Traore Aytemiz Alanyaspor karşısında önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi.Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-0'la geçen Atiker Konyaspor'da futbolcular Adis Jahovic, Ferhat Öztorun ve Abdou Razack Traore değerlendirmelerde bulundu.JAHOVIC: "ÖNEMLİ BİR 3 PUAN ALDIK"Önemli bir 3 puan aldıklarını söyleyen Adis Jahovic, "Bizim adımıza gerçekten zor bir maçtı. Aytemiz Alanyaspor gerçekten kendini sahada güçlü bir takım olarak gösterdi. Özellikle bizi geçen seneden bilen Sergen hoca ile beraber bir çıkış yakalamışlardı. Ama iyi mücadele ettik ve güzel bir galibiyet aldık. Taraftarlarımıza ve geldiği günden bu yana bize pozitif bir enerji veren teknik direktörümüz Aykut Kocaman ve ekibine çok teşekkür etmek istiyorum. Önemli bir 3 puan aldık. Şimdi önümüzdeki maç için enerjimizi toplamak ve iyi hazırlanmak lazım" dedi.ÖZTORUN: "TARAFTARIMIZ BİZE GÜÇ VE MOTOVASYON VERİYOR"Taraftarların kendilerine güç ve motivasyon verdiğini belirten Ferhat Öztorun, "Zor bir maç olacağını bekliyorduk. Çünkü bütün bir hafta boyunca bunu konuştuk. Hocamızla birlikte analizlerimizi ve taktiklerimizi o yönde yaptık. Maça sıkı başlayacaklarını biliyorduk. Buna karşılık vermeliydik, direnç koymalıydık. İlerleyen bölümlerde oyunun bize döneceğini tahmin ediyorduk. Nitekim öyle de oldu. İkinci golü bulduktan sonra rahatladık. İyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Daha eksiklerimiz var. Ama takım oyununu oynamak için çok iyi mücadele ediyoruz. Bunu oturttuğumuz zaman her şey daha güzel olacak diye düşünüyorum. Önümüzde yine çok önemli bir maçımız var. Çok iyi çalışıp o maçtan da çok iyi bir sonuç elde etmek istiyoruz. Taraftarlarımız içeride de deplasmanda da bizi sonuna kadar destekliyorlar. Gerçekten çok iyiler. Onların destekleri bize ekstra güç ve motivasyon veriyor. Bizim de tek isteğimiz onları her zaman galibiyetlerle mutlu edebilmek" diye konuştu.TRAORE: "AYKUT HOCAYLA GALİBİYET ALMAK MUTLULUK VERİCİ"Aykut Kocaman ile birlikte galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını belirten Abdou Razack Traore ise, "Taraftarlarımızın önünde Aykut Kocaman hocamızla beraber galibiyet almak gerçekten çok güzel ve mutluluk verici. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Onlara bizi bir kez daha yalnız bırakmadıkları için teşekkür etmek istiyorum. Her maçı ayrı ayrı düşünüyor ve her maça ayrı bir şekilde odaklanıyoruz. Tabii ki uzun süre sahalardan ayrı kaldıktan sonra geri dönebilmek çok güzel. Maksimum seviyeme ulaşmak için çalışıyorum. ve bu yolda olduğum içinde çok mutluyum" ifadelerini kullandı.