Atıklar hünerli ellerde mobilya ve dekorasyon ürünlerine dönüştü

Kaynak: AA

Dicle Üniversitesi (DÜ) Teknik Bilimler ve Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin hünerli ellerinde atıklar, mobilya ve dekorasyon ürünlerine dönüştü.İç Mekan Tasarımı ve Mobilya ve Dekorasyon Programı öğrencileri, hayata geçirilen, "Atıklar Hünerli Ellerle Dönüşüyor Projesi" kapsamında atık malzemeleri kullanarak birbirinden şık mobilya ve dekoratif ürünler hazırladı.Öğrencilerin büyük emekle hazırladığı ürünlerden oluşan sergi törenle açıldı."Geri dönüşüme destek vermek istedik"DÜ İç Mekan Tasarım Bölüm Başkanı Beyhan Karakuş Yet, yaptığı açıklamada, bu proje ile geri dönüşümün önemine dikkati çekmek istediklerini söyledi.Üretilen ürünlerde tamamen atık malzemelerin kullanıldığına işaret eden Yet, öğrencilerin bu malzemelerle ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını aktardı.Yet, "Orman kaynakları kısıtlı durumda. Bir çam ağacının yetişme süresi 60 yıl ve buna yetişebilmek mümkün değil. Biz de bu atıl maddeleri değerlendirerek geri dönüşüme destek vermek istedik. Bu şekilde orman kaynaklarımızla ilgili farkındalık oluşturmak istedik." dedi.Yapay ürünlerden ziyade, doğal ürünlerin değerlendirilerek kullanılmasını önerdiğini anlatan Yet, "Her şeyi itinayla ve dikkatli kullanmamız gerekiyor. Böylece çevreyi ve insan sağlığını da korumuş oluruz. Amacımız atık maddeleri değerlendirmek, geri dönüşümle ekonomiye katkıda bulunmak, çevre kirliliğini önlemek." diye konuştu.Yet, projede emeği geçen akademisyenlere ve öğrencilere teşekkür etti."Her şeyin bir geri dönüşümü var"DÜ Mobilya Dekorasyon Bölümünde öğretim görevlisi Gülşen Gökdemir, atıl malzemeleri değerlendirerek öğrencilerle güzel ürünler hazırladıklarını belirtti."Atıl malzemelerimiz vardı. Bunları değerlendirmek için öğrencilerin proje yapmasını istedik. Böyle bir çalışma ortaya çıktı." ifadelerini kullanan Gökdemir, atıl malzemelerle birinci sınıf iş çıkardıklarını aktardı.Gökdemir, mobilya ve dekoratif amaçlı ürünler elde ettiklerini anlatarak, şöyle konuştu:"Doğru değerlendirildiği sürece hiçbir şey atılmamalı. Çünkü her şeyin bir geri dönüşümü var. Hiç ummadığınız bir anda öyle bir malzemeyle karşılaşırsınız ki 'Keşke bunu atmasaydım.' dersiniz. Bu keşkelerin önüne geçmek için bu projeyi yaptık. 'İyi ki dönüştürmüşüz.' denilmesini istiyoruz."Öğrencilerden Emine Taşgüneş, projede yer almaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, bu sayede atık malzemeleri nasıl değerlendirebileceklerini öğrendiklerini söyledi.Serginin açılışına DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Rektör Yardımcısı Eyüp Tanrıverdi, akademisyenler, personel ve öğrenciler katıldı.