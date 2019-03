Atıklar Sanat Eserlerine, Gelirler Hayır İşlerine

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi El Sanatları Bölümü mezunu olan Dilek Saygı desen çizim ve tasarım üzerine eğitim almış, kendi alanıyla ilgili herhangi bir kurumda görev yapamamış, farklı sektörlerde bulunarak çalışma hayatına devam etmiş.Şuan inşaat sektöründe önde gelen firmalardan biri olan PİYAP İnşaat A.Ş.'de yönetici asistanı olarak görev yapan Saygı, ilk zamanlar da çöpe atılan şişelerle ofis mutfağında gizlice ürünler üretmeye başlamış. Patronun farkedip destek vermesiyle birlikte tablolarını oluşturmaya başlamış.

PİYAP İnşaat A.Ş'de yönetici asistanı olarak çalışan Dilek Saygı, çöpten topladığı atıklara yeniden hayat veriyor. Oluşturduğu eserlerle bir sergi açmak istediğini dile getiren Saygı, doğru insanlara ulaşabildiği taktirde elde gelirin yüzde yirmisini LÖSEV Vakfı ve kimsesiz çocuklar yararına bağışlamaya hazırlanıyor. Çalışmalarına yaklaşık 7 ay önce ofis mutfağında şişe süsleme ile başlayan Dilek Saygı, doğaçlama yaparak çalıştığını, tablolarında herkesin kendinden bir hikaye çıkartacak ürünlerle oluşturduğunu ifade etti ve"Tablolarımın eşi benzeri yok, çünkü aynı atıkları aynı parçaları tekrar biraraya getirip aynı tabloyu oluşturmak imkansız" diyerek tablolarının kişiye özel olacağınıbelirtti.

Dilek Saygı için kullanacağı malzemenin önemi yok, fonksiyonunun yitirmiş artık kullanılamayacak durumda olan cep telefonları, sargı bezleri, kemerler,tokalar, ütüler, çiviler gibi her türlü ürünle ilgi çeken eserler üretiyor. Toplum olarak yediğimiz ekmeği bile çöpe atar hale dönüştüğümüze dikkat çeken Dilek Saygı, "Artık işime yaramaz bozuldu ve kırıldı çöpe attığımız her ürünün canlanıp hayatımızda kalıcı hale gelebileceğini, anılarımızı canlandırabileceğimizi, çocuklarımıza birer hatıra olarak bırakabileceğimizi anlatıp göstermek istiyorum. Doğaya vereceğimiz zararı en aza indirip çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakabiliriz. İnsanlardan istediğim ve beklediğim başlatılan geri dönüşüm kampanyasına destek verip çöpe atacakları her materyali geri dönüşüm kutularına atmaları" dedi. Saygı, çalışmalarına sürekli devam edeceğini, ileride bir sanat atölyesi açma hayalinin olduğunu, kazandığı tecrübe ve beceriyi paylaşarak bu tür çalışmaların yayılmasını hedeflediğini de sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Emine Erdoğan hanımın ülke genelinde başlatmış olduğu sıfır atık projesini desteklediklerini belirten Saygı, ilk açacağı sergiyi sıfır atık projesinnin mimarı Emine Erdoğan'a ithaf ederek kendisine bir tablo hediye etmek istediğini söyledi. Hayallerini gerçekleştirde her türlü desteği veren, firma olarak geri dönüşüm kampanyasını destekleyen PİYAP İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şiyar Ertene'ye minnet ve şükran borçlu olduğunu vurgulayan Dilek Saygı, eserlerini sergilemek için çeşitli kurumlardan sergi salonu konusunda destek beklediğini ifade etti.

Kaynak: Bültenler