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Atıklardan yeni tip koronavirüs izolasyon sedyesi yaptılar

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin teknik biriminde çalışan 7 arkadaş, koronavirüs hastaları için tamamen atık malzemelerden izolasyon sedyesi yaptı.

02.04.2020 09:13 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:48

Koronavirüs salgınıyla mücadele insanları farklı noktalarda üretim yapmaya sevk ediyor. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin teknik biriminde görevli 7 arkadaş, koronavirüs hastalarının izole şekilde taşınabileceği sedye yaptı. Tamamen atık malzemelerden üretilen izolasyon sedyesi, virüsün bulaşma olasılığını engelleyecek.

BİR SEDYE 16 SAATTE YAPILDI

Koronavirüs salgını nedeniyle karantina hastanesi olarak kullanılan Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin teknik birim sorumluları Yalçın Temel, Mehmet Sadık Sonuç ile çalışanlar Yavuz Selim Ataç, Atakan Koçer, Zekeriye Aykut, Fatih Bulutlar, Selim Harurluoğlu, hastaların izolasyonlu bir şekilde taşınması için bir çalışma yaptı. Hastanenin atölyesinde eski kuvöz, veteriner eldiveni, şeffaf muşamba, demir profil, metal, emniyet kemeri, pvc boru kullanan 7 arkadaş, yaklaşık 16 saatte dört tarafı kapalı izolasyon sedyesi yaptı.

7 arkadaş, tamamen atık malzemelerden koronavirüsün bulaşmasını engelleyen sedye yaptı

SON AŞAMASI KALDI

Koronavirüs hastalarının taşınırken dışarıyla bağlantısını keserek öksürüp hapşırmaları halinde hastalığın çevredekilere yayılmasını önleyecek olan izolasyon sedyesinin yüzde 98'i tamamlandı. Sedye, havalandırma yapılmasıyla tamamlanacak.

''VİRÜSÜN BULAŞMA İMKANI OLMAYACAK''

Teknik birimde görevli, marangoz, kaynakçı, demirci, döşemeci, metalciden oluşan 7 arkadaş olarak izolasyon sedyesini tasarlayarak 16 saatte yaptıklarını belirten BEAH Teknik Birim Sorumlusu Yalçın Temel, Başhekim Dr. Mahmut Avcı ve Hastane Müdürü Fatih Turan'ın talimatıyla çalışmayı yaptıklarını söyledi. Koronavirüs hastalarının taşınma esnasında hapşırmaları, öksürmeleri sonucu mikrop ve virüsün bulaşmasını önlemek için sedyeyi tasarladıklarını anlatan Yalçın Temel, "Teknik birimde görev yapan 7 arkadaş izolasyon sedyesini tasarladık ve 16 saatte yüzde 98'ini tamamladık. Sadece havalandırma bölümü kaldı. Sedyeyi tamamen atık malzemelerden yaptık. Yaptığımız sedye ile koronavirüs hastalarını tamamen tecrit edeceğiz. Hapşırmadan virüs bulaştırma imkanı olmayacak. Yaptığımız sedye 20 kilo ağırlığında, şimdi bunun daha hafifini yapmak için çalışacağız" dedi.

7 arkadaş, tamamen atık malzemelerden koronavirüsün bulaşmasını engelleyen sedye yaptı

''SEDYE 20 KİLO, DAHA HAFİFİNİ YAPACAĞIZ''

Teknik birim sorumlusu Mehmet Sadık Sonuç, bu konuda çalışma yapmak isteyenlere de bir fikir vermek için sedye tasarladıklarını söyledi. Ellerindeki atık malzemeler ve aletlerle izolasyonlu sedyeyi yaptıklarını anlatan Sonuç, "En küçük demir profil, çocuk kuvözlerinin kapakları, metal, emniyet kemeri, şeffaf branda gibi malzemeleri kullanarak silikonla hava geçirmez hale getirdik. Sedyenin tutacaklarını ise PVC borudan yaptık. Bunun daha iyisi yapılabilir. Bu yaptığımız sedye yaklaşık 20 kilogram ağırlığında bunun daha hafifini yapmak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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Atıklardan yeni tip koronavirüs izolasyon sedyesi yaptılar

Kaynak: DHA

Etiketler: Mehmet Sadık, Koronavirüs, Fatih, Sağlık, Güncel

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Atıklardan yeni tip koronavirüs izolasyon sedyesi yaptılar
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