Atıkları Işığa Dönüştürdüler

Ataşehir Belediyesi Ferhatpaşa Bilim ve Sanat Merkezi'nde yaz okuluna giden 7-11 yaş aralığında çocuklar, Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlileri, asistanları ve öğrencileriyle bir atölye çalışmasında buluştu.

Proje kapsamında ilkokul öğrencileri, çoğunluğu plastik, ahşap ve karton gibi atık malzemeleri kullanarak aydınlatma ürünleri tasarladılar, çöpe atılacak malzemelerle yeni ürünler yaparak atıkların değerlendirilmesini öğrendiler.

Sonrasında bu atölyede elde edilen ürünler Yeditepe Üniversitesi'nde sergilenmeye başlandı. Atölyeye katılan çocuklar yaptıkları tasarımlardan oluşan serginin açılışında bulundular. Açılış sonrası Rektör Yardımcısı Prof. Dr, Fatma Yeşim Ekinci, projeye desteklerinden dolayı Ataşehir Belediyesi adına Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Volkan Aslan'a teşekkür plaketi verdi.

Proje hakkında detaylar

Geri dönüşümün önemini vurgulamak ve bu konuda bir farkındalık yaratmak amacını taşıyan proje, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı ve İç Mimarlık bölümü öğrencileriyle Çevre ve Peyzaj Müdürlüğü'nün katkılarıyla gerçekleştirildi.

Üç gün süren atölyede; Dr. Öğr. Üyesi Ayşem Başar, Dr. Öğr. Üyesi Aslı Hatırnaz, Öğr. Gör. Lütfiye Kozlan ve Öğr. Gör. Ergin Yetkin, Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü ve İç Mimarlık Lisansüstü öğrencileri ve araştırma görevlileri asistan olarak yer aldı.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ayşem Başar: "Her şeyin çöp olmadığını göstermek ve yeniden dönüştürülebileceğine dair farkındalık yaratabilme adına bir proje yapmak istedik. Üniversite öğrencilerimiz, ilkokul öğrencilerimizin topladıkları atık malzemelerle aydınlatma ürünü tasarlamalarına yardımcı oldular. Güzel bir proje oldu ve bundan sonra da Ataşehir Belediyesi ile bunun gibi projeleri devam etmeyi planlıyoruz."

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Ergin Yetkin: "Çocuklarda çevre bilincini oluşturmayı hedefledik ve atık malzemelerin nasıl yeniden değerlendireceğini eğlenceli bir etkinlikle göstermeye çalıştık.

Peyzaj Müdürü ve Öğretim Görevlisi Lütfiye Kozlan: "Üniversitemizin sürdürülebilirlikle ilgili çalışmaları kapsamında çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Üniversitemizin farklı bölümleri ve Ataşehir Belediyesi olarak bir arada güzel bir iş çıkardık. Küçük yaştaki çocuklara, atıkların bir ürüne dönüşebileceğini çok net gösterebilmiş olduk. Onlardaki heyecanı gördük çok mutlu olduk. Küçük yaştaki çocukların, renk ve ışık sayesinde projeye daha fazla heyecan duyacakları sebebiyle ışıklandırma ürünleri tasarlamayı seçtik."

İç Mimarlık Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Aslı Akyıldız Hatırnaz: "Dünyamız atıkların ortadan kaldırılması yönünden büyük bir sıkıntı yaşıyor. Dünya genelinde atık olan şeylerin çöpe gitmeden, yeniden dönüştürebileceği üzerine de çok önemli çalışmalar var. Malzemelerin atık olmadan yeniden işlevlendirilebilmesi tasarımın çok önemli bir problemi. Çocukların bu küçük yaşta bu çalışmalara katılarak bu farkındalığa ulaşması çok önemli."