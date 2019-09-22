Haberler » Güncel » Haber

Atıkları sanat eserine dönüştürüyor

VAN'ın Erciş ilçesinde Sami Demir (58), çevreden topladığı çöp, atık malzemeler, odun ve metal parçaları ile kuruttuğu yapraklarla tablolar yapıyor.

22.09.2019 11:30Atıkları sanat eserine dönüştürüyor
VAN'ın Erciş ilçesinde Sami Demir (58), çevreden topladığı çöp, atık malzemeler, odun ve metal parçaları ile kuruttuğu yapraklarla tablolar yapıyor. Demir, çevre bilincine dikkat çekmek istediğini belirtti.
Erciş'te yaşayan, oto yedek parçası satarak, ailesinin geçimini sağlayan, 3 kız çocuğu babası Sami Demir, çevreden topladığı atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor. Demir, çevreden topladığı çöp, atık malzemeler, odun ve metal parçaları ile kuruttuğu yapraklarla tablolar yapıyor. Çevre bilincine dikkat çekmek 21 yıldır atıkları dönüştürdüğünü anlatan Sami Demir, "Bugüne kadar çevreden topladıklarımla 400'ün üzerinde tablo ve çeşitli biblolar yaptım. Bunu yaparken hem çevreyi temizledim hem de çevremdeki insanlara çevre bilinci aşıladım. Eğer bizler, gençlerimizi iyi yetiştirirsek iyi eğitirsek doğayı da en iyi şekilde korumuş oluruz. Bu konuda herkesi çevreye karşı duyarlı olmaya çağırıyorum" diye konuştu.
?



Sami Demir, Erciş, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:14 Başkentte hareketli yaşam için pedal çevirdiler
13:14 İBB'de işten çıkarmalar
13:14 Aşure ustaları işin püf noktalarını anlattı
13:14 Yanan aracı su dolu kovayla ve hortumla söndürmeye çalıştı
13:13 Sahildeki restoranın deposu yandı, turistler endişeyle izledi
13:13 Antalya sahildeki restoranın deposu yandı, turistler endişeyle izledi
13:13 Bayburt kalesi'nde gün yüzüne çıkarılan müzede sergilenecek