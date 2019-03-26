Atıl Durumdaki Ahşapları Sanata Dönüştü

Kaynak: AA

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Eflani Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Gençlik Projeleri Destek Programı" kapsamında yaptıkları çalışma sonunda atıl durumdaki ahşap eşyalardan sehpa, tepsi, çanta, resimlik gibi sanatsal eserler ortaya çıkardı.Öğretim görevlisi Sena Özdemir ve öğrencisi Canan Hilal yürütücülüğünde bakanlığın hibesiyle eğitim alan 10 öğrenci, farklı teknikler kullanarak atıl durumda bulunan ahşap eşyaları hayal güçlerini de kullanarak yeniden kullanıma uygun hale getirdi.Sehpa, tepsi, çanta, resimlik, süs eşyası gibi sanatsal eserlere dönüşen ahşap eşyalar öğrencilerin elinde tekrar hayat bularak dekoratif ürün olarak sergideki yerini aldı.Yaklaşık 4,5 ayda ortaya çıkartılan eserler, Eflani Meslek Yüksekokulunde düzenlenen "Ahşaba Hayat Ver" sergisiyle tanıtıldı.Sergiyi, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, ve okul müdürü Doç. Dr. Hüseyin Avni Kırmacı ile akademisyenler ve öğrenciler gezdi.Proje sayesinde okulda kurulan atölyede ise öğrenciler, hem daha fazla sosyal alan hem de ahşap boyama eğitimi çalışma imkanı bulmuş olacak.Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, imkan sunulduğunda hayal güçleri yüksek olan öğrencilerin neler yapabileceklerini gördüklerini söyledi.Üniversite olarak her zaman öğrencilerine her türlü imkanı sunduklarını anlatan Polat, bu çalışma için Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür etti.