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Atıl durumdaki evde erkek cesedi bulundu

Atıl durumdaki evde erkek cesedi bulundu** ANTALYA'da madde bağımlıları tarafından kullanılan atıl durumdaki gecekonduda erkek cesedi bulundu.

22.02.2020 15:11 | Son Güncelleme: 22.02.2020 15:13
Atıl durumdaki evde erkek cesedi bulundu
** ANTALYA'da madde bağımlıları tarafından kullanılan atıl durumdaki gecekonduda erkek cesedi bulundu.
** Polisin yaptığı araştırmada cesedin Metehan Turhan'a (25) ait olduğu ortaya çıktı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere mahallesi 1170 sokakta madde bağımlıları tarafından kullanılan atıl durumdaki bir gecekonduda meydana geldi. Evin odasında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı kontrolde Metehan Turhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Turhan'ın cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Atıl durumdaki evde erkek cesedi bulundu

Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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