Haberler » Güncel » Atıl durumdaki prefabrik bina Aile Destek Merkezi'ne dönüştürüldü - Haber

Atıl durumdaki prefabrik bina Aile Destek Merkezi'ne dönüştürüldü

Van'ın Erciş ilçesinde, devlet hastanesinin yeni binasına taşınmasıyla kullanılmayan 650 metrekarelik prefabrik bina, Kaymakamlık tarafından Aile Destek Merkezi'ne dönüştürüldü.

03.12.2019 15:11 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:14
'ın ilçesinde, devlet hastanesinin yeni binasına taşınmasıyla kullanılmayan 650 metrekarelik prefabrik bina, tarafından Aile Destek Merkezi'ne dönüştürüldü.
Eski devlet hastanesinin bulunduğu alandan sökülerek Kışla Mahallesi'ne taşınan prefabrik binanın açılış törenine katılan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, merkezin hayırlı olmasını diledi.
Merkezde açılan kurslardan yüzlerce kadının yararlanacağını aktaran Arvas, şöyle konuştu:
"AK Parti, kurulduğu günden bu yana kadına, aileye büyük önem veriyor. Erciş, nüfusuyla 22 ilden büyük bir yer. Hizmete açacağımız merkezimiz, 650 metrekare alan üzerine kuruldu. Daha önce devlet hastanesi bünyesinde kullanılıyordu. Geri dönüşüme gitmemesi için kaymakamımızın girişimleriyle yerinden söktürülerek Aile Destek Merkezi haline getirildi. İlçemiz için önemli bir çalışma."
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ise ilçede bugüne kadar 6 Aile Destek Merkezi'ni vatandaşların hizmetine sunduklarını belirtti.
Kadınların merkezden en iyi şekilde yararlanmasını sağlamak için gerekli desteği vereceklerini ifade eden Mehmetbeyoğlu, "Kışla mahallemizde açtığımız merkezimizden 3 bin kadın yararlanabilecek. Kadınlar burada açılacak bir çok kurstan yararlanarak aile bütçelerine katkıda bulunacakları gibi ve jimnastik aletlerinden de faydalanabilecek. Çocukları da yine bina içindeki kreşte oyun oynayabilecekler. Merkezimizin hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.
Açılışa, AK Parti İlçe Başkanı Nedim Sağlam, kurum amirleri, kadın kursiyerler, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.
Atıl durumdaki prefabrik bina Aile Destek Merkezi'ne dönüştürüldü

Kaymakamlık, Erciş, Van, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:18 3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Haber
18:18 Gümüşhane'de engelli bireyler suyu indirimli kullanacak - Haber
18:17 Mahallenin futbol sahasına dev kaya parçası düştü - Haber
18:17 Eskişehir prof. dr. çomaklı fetö, hristiyan dünyasından eleman kazanmaya çalışıyor - Haber
18:17 Muğla marmaris'teki kenan evren bulvarı'nın adı 'bülent ecevit bulvarı' olarak değiştirildi - Haber
18:03 Son dakika: Macron ve Trump'ın açıklamalarıyla altın ve dolar yükseldi - Haber
18:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçiler toplantısında Avrupa Birliği'ni eleştirdi: Bir insan ömrü kadar vakit harcadık - Haber
17:57 Sınıfta bir öğrencinin sigara içtiği görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı - Haber
17:33 2 kişinin felç olması sonrası uzmanlardan konserve uyarısı - Haber
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haber
12:39 Trump'tan NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söyleyen Macron'a yanıt: Çok aşağılayıcı - Haberler
11:51 1 kilo et karşılığında eşinin akrabasına kaçan genç kadın "Çocuklarımı görmeme gerek yok" sözüyle tepki çekti - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
11:03 Ayakta durmakta güçlük çeken Hollandalı turisti, erkek arkadaşı yol kenarında bırakıp kaçtı - Haberler
09:21 Yargıdan "Darbeden haberim yoktu" diyen askerler hakkında son karar: Suça iştirakten söz edebilmek için amaca yönelik fiil işleme gerekir - Haberler
3.12.2019 18:27:48