Atıl haldeki fabrika faaliyete geçirildi

Büyükşehir Belediyesi alt yapı yatırımlarında kullanılan beton-betonarme boru ve prekast yapı malzemelerini Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ALDAŞ Prefabrik Yapı Elemanları Fabrikası'nda üretiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, milyonlarca liralık maliyetlere ulaşan alt yapı elemanlarını belediyenin kendi fabrikasında üreterek bütçeye katkı sağladıklarını söyledi.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2013 yılında Organize Sanayi Bölgesinde kurulan ve geçtiğimiz dönem üretimi durdurulan prefabrik yapı elemanları fabrikasını yeniden faaliyete geçirdi. Başkan Böcek göreve gelir gelmez fabrikanın arsa tapusunu aldıklarını belirterek, "Üretim ve tasarrufa önem veren yönetim anlayışımız gereği 1 milyon 200 bin dolar değerindeki böyle bir fabrikanın atıl vaziyette kalmasına izin veremezdik. Yeniden faaliyete geçirdiğimiz fabrikada belediyemizin çeşitli projelerinde kullanılan malzemelerin üretimini gerçekleştiriyoruz" dedi.



Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden ALDAŞ tarafından işletilen Prefabrik Yapı Elemanları Fabrikası 2 bin 500 metrekare kapalı alan ve 7 bin 500 metrekare açık stok sahası ile 10 bin metrekarelik bir alana sahip. Fabrikada beton-betonarme boru ve prekast yapı elemanlarının yer aldığı ürünlerin üretimi gerçekleştiriliyor. ALDAŞ Prefabrik Yapı Elemanları Fabrikası'nda 25 personel, TSE kalite güvencesi ve İller Bankası üretim kriterlerinde boru ve prefabrik yapı elemanları üretimi yapıyor.



TSE belgeli tek firma



Fabrikada saatte 60 metreküp üretim yapan bir beton santrali ve 5 adet üretim istasyonu yer alıyor. Ayrıca 75 tonluk 2 adet çimento silosu ve yaklaşık bir buçuk tonluk agrega depolama alanı bulunuyor. Fabrikada ayrıca günlük rutin analizlerin yer aldığı bir kalite kontrol laboratuvarı da mevcut. Ürün belgelendirmesi Türkiye'nin sayılı kuruluşlarından TSE tarafından yapılıyor. ALDAŞ Prefabrik Yapı Elemanları Fabrikası, Antalya'da bu sektördeki TSE belgeli tek firma özelliğini taşıyor.



ALDAŞ Prefabrik Yapı Elemanları Fabrikası'nda 4 istasyonda 150 milimetreden 1400 milimetreye kadar entegre contalı boru imalatları gerçekleştiriliyor. Bir üretim istasyonunda da 2 bin 400 milimetreye kadar bilezik ve değişik boyutlarda kutu menfez üretimi yapılabiliyor. Ayrıca projeye özel dökümler de gerçekleştiriliyor. Üretilen beton elemanlar arasında New Jerseyler ve bahçe duvarları da bulunuyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA