Atıl okul sıralarını ev eşyası ve oyuncağa dönüştürdüler

ÖMER FANSA - Adana'da Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyesinde il genelinde tamir edilemeyecek haldeki sıralar "Sıfır Atık Projesi" kapsamında farklı ev eşyalarından oyuncaklara kadar çeşitli şekillerde değerlendirildi.Okulun mobilya ve iç mekan tasarımı bölümünde verilen eğitimlerle, okullarda eskiyen sıraların tamir edilmesinin yanı sıra atıl durumda olanların farklı alanlarda değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde düzenlenen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, atıl sıralar ev eşyalarından oyuncaklara, zihinsel engelli çocuklar için beceri setlerine kadar farklı şekillerde kullanıma kazandırıldı. Yapılan ürünler satılarak okul döner sermayesine gelir elde edilirken, ahşap oyuncaklar ve setler de anaokulu ve özel eğitim merkezlerine hediye edildi."Bu yıl 168 ağacın kesilmesi engellendi"Okul Müdürü Mehmet Emin Dinçkurt, AA muhabirine, yeni bir okul sırasının 350 liraya, eskilerin tamirinin ve yenilenmesinin ise 100 liraya mal olduğunu söyledi.Tamir edilemeyecek durumdaki sıraların da farklı şekillerde değerlendirdiklerini anlatan Dinçkurt, "Hiçbir parçayı çöpe atmıyoruz. Son üç yılda yapmış olduğumuz çalışmalarla yaklaşık 70 dönümlük bir ormanı kurtarmış olduk. Sadece bu yıl 168 ağacın kesilmesi engellendi. Bunların hepsi ekonomi ve doğa için kazanımdır. " ifadesini kullandı.Dinçkurt, proje kapsamında tamir ettikleri çok sayıda sırayı da 2 tırla Çobanbey'deki okullara hediye ettiklerini dile getirdi.Ahşap oyuncaklar çocuklar sevindiriliyorOkul teknik müdür yardımcısı Yaşar Gül de ahşap oyuncakların yeni nesil tarafından da kullanılmasını istediklerini, buna özel önem verdiklerini ifade etti.Okulda tamir edilemeyecek atık sıralardan ürettikleri ahşap oyuncakların beğeni topladığını anlatan Gül, "Bunları anaokullarına, özel eğitim merkezlerine ücretsiz veriyoruz. Okulumuzda bir dal açılırsa siparişe göre daha seri üretim yapıp bakanlığın öngördüğü gibi bu oyuncakların yaygınlaşmasına katkı sunabiliriz." ifadesini kullandı.