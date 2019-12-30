Atıl otomobil lastikleri kedilere yuva oldu - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde atıl durumdaki otomobil lastikleri, sokaklara yerleştirilmek üzere "kedi evine" dönüştürüldü.

Siverek Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce, kullanılmayan otomobil lastiklerinin geri dönüşüme kazandırılması amacıyla çalışma başlatıldı.

Boyanan lastikler, hayvanların soğuktan korunmaları için ilçenin belirli noktalarına yerleştirildi.

Ağırlıklı olarak ilçedeki parklara konulan "kedi evlerinin" belediye personelince düzenli olarak temizlendiği ve kedilere mama bırakıldığı belirtildi.

Siverek Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Hilmi Bilgiseven, yaptığı açıklamada, soğuk kış günlerinde kedileri sıcak bir yuvaya kavuşturmak amacıyla çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Bilgiseven, sokak hayvanları için duyarlılıkla hareket ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sokaklarda yaşayan can dostlarımızın üşümemesi ve yiyecek bulabilmeleri adına bir proje geliştirmeyi düşündük. Dışarıda kullanılmayan ve atıl durumda bulunan lastikleri hem geri dönüşüme kazandırmak adına hem de can dostlarımız olan kediler için yeni bir yuva bulmaları adına kedi evleri yaptık. Ek bir masraf olmadığı gibi işlemler personelimiz tarafından yapıldı. Şu anda 15 adet yaptık ama ilerleyen günlerde sayıyı arttırmayı düşünüyoruz. Şehrimizin tüm noktalarına bırakmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA